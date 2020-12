Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 4,6 Prozent auf 233,90 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 13.189 Punkten tendiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 230,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 240,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 458.354 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 284,20 EUR an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.03.2020 bei 141,10 EUR.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 247,77 EUR. Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 20,27 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

