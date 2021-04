Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aktuell: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft reagiert positiv

Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 256,85 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.279 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 257,55 EUR. Bei 256,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 13.952 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei 269,30 EUR markierte der Titel am 06.04.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.05.2020 bei 173,45 EUR.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 266,00 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus. Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2022 auf 24,50 EUR je Aktie.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com