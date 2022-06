Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 22.06.2022 16:22:00 Uhr um 1,1 Prozent auf 217,70 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 217,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 218,60 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 176.768 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (282,25 EUR) erklomm das Papier am 01.02.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,87 Prozent. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 205,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 6,12 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 288,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.05.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 11.307,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 22,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 14.551,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2022 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 28,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

