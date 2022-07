Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteidigt am Freitagmittag Vortagesniveau

Kaum Bewegung ließ sich um 22.07.2022 12:22:00 Uhr bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 218,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 220,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 217,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 218,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 98.356 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.02.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 205,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 6,65 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 280,58 EUR.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,48 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.307,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 14.551,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 09.08.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2022 auf 22,53 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Inflations- und Rezessionssorgen schicken Börsen auf Talfahrt - Welche Strategie jetzt sichere Renditen verschaffen könnte

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

Werte für Generationen: Das sind die Jahrhundert-Aktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images