Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagmittag leichter

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 231,50 EUR. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 230,80 EUR ein. Bei 232,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 61.033 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 01.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 282,25 EUR. Gewinne von 17,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 205,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 12,84 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 281,36 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Am 09.08.2022 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 11.307,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.642,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2022 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 08.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 23,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Munich Re: Eine sturmfeste Aktie

Munich Re-Aktie mit Plus: Munich Re beim Gewinn trotz schwachem Anlageergebnis über Prognose

Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com