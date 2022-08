Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Mittag fester

Um 12:22 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 236,70 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 240,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 238,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 100.151 Stück.

Am 01.02.2022 markierte das Papier bei 282,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 16,14 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 205,15 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 281,36 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11.307,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14.642,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 08.11.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 08.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 23,07 EUR im Jahr 2022 aus.

