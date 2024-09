Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Mittwochnachmittag ab

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 491,90 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 491,90 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 490,30 EUR. Bei 491,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 100.764 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 498,70 EUR markierte der Titel am 03.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 1,38 Prozent zulegen. Bei 361,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,45 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2023 mit 15,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,20 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 511,67 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024. In Sachen EPS wurden 12,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 8,45 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 07.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 47,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

