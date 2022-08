Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag auf grünem Terrain

Um 04:22 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 238,00 EUR zu. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 239,80 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 238,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 300.975 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 282,25 EUR markierte der Titel am 01.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 15,68 Prozent Luft nach oben. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 205,15 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 16,01 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 282,73 EUR.

Am 09.08.2022 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,78 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.307,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.642,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 08.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 23,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

