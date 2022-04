Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legt am Donnerstagmittag zu

Um 12:22 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 243,80 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 244,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 239,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 213.364 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 282,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,62 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (205,15 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,84 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 291,58 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2022. Das EPS wurde auf 6,20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 14.894,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.629,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 10.05.2022 gerechnet. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 10.05.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 27,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images