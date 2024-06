Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 468,10 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 468,10 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 472,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 466,70 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 470,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 87.472 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei einem Wert von 472,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 0,90 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.07.2023 Kursverluste bis auf 324,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 44,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,12 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 481,50 EUR.

Am 27.02.2024 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,51 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 3,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,25 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,19 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Am 08.08.2025 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 45,55 EUR je Aktie.

