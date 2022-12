Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 305,60 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 306,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 305,20 EUR. Bei 305,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 6.159 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2022 bei 310,20 EUR. Gewinne von 1,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 205,15 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 48,96 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 300,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.850,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 15.480,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 22.02.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 23,40 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Munich Re-Aktie dennoch etwas tiefer: DZ Bank nimmt Munich Re in die "Equity Ideas"-Auswahlliste auf

Munich-Re-Aktie verliert dennoch: CFO ist "unverändert zuversichtlich" für Jahresgewinnziel

Munich Re-Aktie dennoch in Rot: Milliardengewinn für 2023 angestrebt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images