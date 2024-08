Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 489,20 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 489,20 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 486,20 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 490,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 40.570 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 491,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2024). 0,49 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 351,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,09 Prozent.

Nach 15,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,20 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 499,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024. Das EPS lag bei 12,16 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 8,45 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 17,39 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 07.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 11.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 47,00 EUR im Jahr 2024 aus.

