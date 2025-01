Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagvormittag höher

Blick auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 531,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 532,20 EUR. Bei 530,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.531 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 533,60 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 389,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,54 EUR, nach 15,00 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 533,13 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 11,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,65 Mrd. EUR.

Am 26.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 26.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 42,41 EUR fest.

