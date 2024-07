Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit Kursplus

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 456,80 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 456,80 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 457,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 453,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.286 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 01.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 473,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,68 Prozent. Am 03.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 335,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,12 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 499,86 EUR an.

Am 27.02.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,51 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,79 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,52 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 17,19 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 46,48 EUR im Jahr 2024 aus.

