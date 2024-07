Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Nachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 458,00 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 458,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 459,60 EUR. Mit einem Wert von 453,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 50.848 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 473,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 335,30 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,79 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,12 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 499,86 EUR aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,52 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,19 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 08.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 46,48 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.



