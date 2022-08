Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Dienstagmittag fester

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 238,00 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 238,30 EUR zu. Bei 235,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.680 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.02.2022 bei 282,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 205,15 EUR. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 16,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 282,73 EUR.

Am 09.08.2022 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Umsatzseitig standen 11.307,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 22,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 14.642,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 präsentieren. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 08.11.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 23,11 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Munich Re-Aktie von Studie angetrieben

Großer Teil der Versicherungsbranche ist unsicher, ob Blockchain Potenzial hat

Munich Re: Eine sturmfeste Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images