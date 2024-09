Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft reagiert am Montagmittag positiv

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 497,80 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 497,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 498,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 494,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 58.704 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 498,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 0,18 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 361,80 EUR am 30.09.2023. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 37,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 15,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,20 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 511,67 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 12,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,45 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 07.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 47,12 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

