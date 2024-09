Mutares Aktie News: Mutares am Mittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Mutares. Die Mutares-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 21,50 EUR abwärts.

Die Mutares-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 21,50 EUR. Das Tagestief markierte die Mutares-Aktie bei 21,40 EUR. Bei 22,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Mutares-Aktie belief sich zuletzt auf 52.330 Aktien.

Am 07.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 43,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 103,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,64 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2024 erreicht. Mit Abgaben von 13,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im Vorjahr hatte Mutares 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,25 EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Mutares am 07.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

