US-Jobdaten lassen DAX höher ins Wochenende gehen

Der DAX stieg mit einem Plus von 0,35 Prozent bei 12.634,79 Punkten in den Handel ein. Nachdem er immer wieder das Vorzeichen wechselte, fiel er deutlich zurück und notierte auf rotem Terrain. Dann wurden jedoch in den USA Arbeitsmarktdaten veröffentlicht, was neuen Schwung brachte. Der deutsche Leitindex gewann letztlich 0,66 Prozent auf 12.674,88 Zähler hinzu.

US-Jobdaten überzeugen

Wie die Jobdaten zeigten, hat sich die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt nach der Zuspitzung in der Corona-Krise weiter entspannt. Im Juli war die Beschäftigung überraschend deutlich gestiegen, und so können die Börsianer laut Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners erst einmal aufatmen: "Die US-Wirtschaft bewegt sich in die richtige Richtung." Der Weg zur vollständigen Erholung sei aber noch weit, schränkte er die Bedeutung zugleich ein.

US-China-Konflikt bleibt im Fokus

Am Morgen hatten noch die Sorgen um die Beziehungen der USA mit China die Stimmung belastet. US-Präsident Donald Trump hat neuerdings die chinesischen Apps Tiktok und WeChat im Visier, in denen er eine Bedrohung der nationalen Sicherheit sieht. Außerdem blieb lange Zeit die Hängepartie in Washington beim Schnüren eines weiteren Hilfspakets bei den Anlegern im Hinterkopf. Die Verhandlungen um ein weiteres Corona-Konjunkturpaket sind erneut ins Stocken geraten.

Redaktion finanzen.net und dpa-AFX

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images