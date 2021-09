Vitesco-Aktie gefragt nach Kaufempfehlung durch Deutsche Bank - Auch Continental-Aktie steigt

Auf der Handelsplattform XETRA legen die Aktien des Antriebpezialisten zeitweise um 1,87 Prozent auf 60,00 Euro zu. Continental -Aktien rücken zeitweise um 2,68 Prozent auf 97,43 Euro vor.

Etwas Rückenwind kam durch eine positive Analystenstimme. Die Experten der Deutschen Bank nahmen die Beobachtung der Papiere mit einer Kaufempfehlung auf. Das Kerngeschäft von Vitesco verspreche ordentliches Umsatz- und Ergebniswachstum, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gerade das Thema Elektrifizierung sei mittelfristig eine enorme Triebfeder. Der Experte nannte ein Kursziel von 72 Euro.

Die Vitesco-Papiere hatten am Vortag, an dem sie das 31. Mitglied im Dax gestellt hatten, einen eher durchwachsenen Börsenstart hingelegt. Nach einem ersten Kurs bei 59,80 Euro waren sie am Abend zu 58,90 Euro aus dem Handel gegangen. Die Continental-Papiere hatten bereinigt um die Abspaltung mit einem Kursverlust von fast sechs Prozent geschlossen. Conti-Aktionäre erhielten je ein Vitesco-Papier für fünf Continental-Aktien.

