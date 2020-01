Canopy-Aktie im Fokus: Schafft Canopy Growth das Comeback in 2020?

• Canopy Growth nach verlustreichem Jahr• Rebound erhofft• Zeichen der Verbesserung

Die Canopy Growth-Aktie hat ein turbulentes Börsenjahr hinter sich, wie es auch schon 2018 der Fall war. Im Rahmen des Cannabishypes konnte der Anteilsschein mit Beginn 2018 stetig zulegen, bevor es zum Jahresende hin wieder rasant bergab ging.



2019 sah es dann ähnlich aus: Zunächst gewannen die Papiere kräftig an Wert, bevor sie in einem lang anhaltenden Abwärtsstrudel am 20. November 2019 schließlich auf den tiefsten Stand seit Ende 2017 fielen und nur noch bei 13,95 US-Dollar an der NYSE notierten. Von ihrem 52-Wochen-Hoch bei 52,72 US-Dollar, das am 1. Mai 2019 erreicht wurde, hatten sie sich zu diesem Zeitpunkt 73,54 Prozent entfernt. Bis das Jahr zu Ende ging, berappelten sich die Anteilsscheine von Canopy wieder ein wenig - sie schlossen 2019 dennoch mit einem Gesamtverlust von 21,51 Prozent bei 21,09 US-Dollar ab, rund 60 Prozent unter dem Jahreshoch. In der durch Turbulenzen geprägten Cannabisbranche wurden Anleger merklich auf Trab gehalten - dürfen Canopy-Aktionäre bald aufatmen?

Canopy Growth-Aktie: Blick auf den Chart

Die gebeutelte Canopy Growth-Aktie büßte wie ihre Branchenkollegen im vergangenen Jahr deutlich ein. Nun stellt sich die Frage, ob die Abwärtsbewegung noch einmal Fahrt aufnehmen wird, oder ob die Möglichkeit einer Erholung besteht. Seit dem Start von 2020 zeigte sich die Canopy Growth-Aktie vergleichsweise stabil bei um die 20 US-Dollar.

Um eine Vermutung darüber anzustellen, wie es für den Hanfanteilsschein weitergehen könnte, hat TheStreet direkt zu Jahresbeginn einen Blick auf den Aktienchart von Canopy Growth gewagt und dabei den Abwärtssog der vergangenen Monate unter die Lupe genommen. Wie TheStreet schrieb, scheint es, als habe das Papier den Widerstand des Abwärtstrends durchbrochen. In einer kleinen Rally um den Jahreswechsel herum, habe sich die Aktie "über die gleitenden 20- und 50-Tage-Durchschnitte" geschoben, hieß es bei TheStreet. Dabei hält sich der Titel über dem kritischen Widerstand von 17,50 US-Dollar. Bullen sähen hier die Möglichkeit, dass es als nächstes bis auf 22,50 US-Dollar hinaufgeht, was eine 10 bis 20 prozentige Erholung auf um die 25 US-Dollar auslösen könnte.

Rebound für Canopy-Papier? Impulse erwartet

Entscheidend sei zunächst jedoch, dass sich die Canopy Growth-Aktie über 17,50 US-Dollar hält. Fällt der Kurs darunter, könne es kritisch werden und die 2019er Tiefstände könnten wieder auf dem Chart erscheinen. Doch derzeit sieht es eher danach aus, als stünde die Aktie des kanadischen Cannabisunternehmens vor einem Rebound.

Wie es tatsächlich weitergeht, bleibt abzuwarten, denn der Blick auf den Aktienchart stellt stets einen Blick in die Vergangenheit dar und lässt nur vage Mutmaßungen auf die zukünftige Entwicklung zu. Möglicherweise warten Aktionäre auch noch auf einige positive Signale, die die Lage rund um den Cannabissektor entspannen, oder auf die nahende Bilanzsaison. Diese könnte ebenfalls neue Impulse für die im Fokus stehende Hanfaktie bringen. In den vergangenen Wochen war es vergleichsweise ruhig, seit David Klein zum neuen CEO berufen wurde. Analysten sind sich zumindest größtenteils einig: Langfristig gesehen stufen fünf Analysten die Aktie mit ‚buy‘ ein, drei bewerten sie mit ‚hold‘. Im Allgemeinen dürfte es interessant bleiben, wie sich die Branche in 2020 weiter entwickelt.

