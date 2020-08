Dow Jones schiebt sich auf grünes Terrain - Stimmungsdaten stützen etwas

Der Dow Jones gewann zum Handelsstart 0,06 Prozent auf 27.758,13 Punkte hinzu. Inzwischen hat sich das Plus auf 0,55 Prozent bei 27.892,30 Zählern ausgeweitet.

Mit Rückendeckung positiv ausgefallener Konjunkturindikatoren schaffte es der Index am Freitag nach zähem Start ein Stück weit ins Plus.Seit Tagen bewegt er sich in einer Seitwärtsspanne zwischen 27.650 und 28.000 Punkten.

Einen Tick mehr Optimismus streuten vor allem frische Konjunkturdaten aus den USA unter die Anleger. Einkaufsmanagerindizes übertrafen die Erwartungen von Experten und Daten vom Häusermarkt zeigten, dass dieser im Nachgang der Corona-Krise in einen wahren Boom zu gleiten scheint. Börsianer werteten die Daten als Anzeichen, dass sich eine wirtschaftliche Erholung in den USA fortsetzt. In der Eurozone hatten ähnliche Daten zuvor noch ein durchwachsenes Bild abgegeben.

