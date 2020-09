Kräftiges Startplus: DAX wagt erneuten Erholungsversuch zu Wochenbeginn

Der DAX steigt mit einem kräftigen Gewinn von 1,64 Prozent bei 12.673,73 Punkten in den Montagshandel ein. Stützend wirken dabei die Vorgaben aus den USA: An der Wall Street hatten die Börsen am Freitag im späten Handel kräftig zugelegt, angetrieben einmal mehr von den großen Technologieaktien.

Corona bleibt beherrschendes Thema

Die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen dürften Börsianern zufolge aber die Kauflust der Anleger bremsen. Bereits am Freitag hatte der DAX einen anfänglichen Stabilisierungsversuch im Handelsverlauf wieder abgebrochen. Die vergangene Börsenwoche war mit einem Abschlag des DAX von fast fünf Prozent enttäuschend, zwischenzeitlich hatte der Leitindex auf dem niedrigsten Stand seit Ende Juli notiert.

Hierzulande gibt es wegen der Virus-Krise aktuell eine Debatte um erneute Beschränkungen. Diskutiert wird etwa über eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen. Auch aus Europa und der restlichen Welt kommen immer wieder beunruhigende Nachrichten: So brach der Corona-Hotspot Spanien als erstes Land Westeuropas die Marke von 700.000 registrierten Infektionen. Die israelische Regierung verschärfte im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Virus die Lockdown-Maßnahmen in dem Land.

Stimmung der Anleger weiter angespannt

"Die Nervosität der Marktteilnehmer lässt sich an den gestiegenen Kursausschlägen ablesen", schrieb Analyst Martin Utschneider in einem Marktkommentar. Die Nervosität resultiere aus der angespannten politischen Lage in den USA sowie aus einer drohenden zweiten Corona-Infektionswelle im Herbst. Die Lage des DAX bleibe eine "enge Kiste".

Volkswirt Ulrich Wortberg von der Helaba sprach von einer fragilen Stimmung an den Finanzmärkten wegen der europaweit zunehmenden COVID-19-Infektionszahlen: "Die konjunkturelle Erholung ist gefährdet. Vor allem der Dienstleistungsbereich und die Reisebranche stehen unter Druck. Regierungen und Zentralbanken bleiben gefordert, um die Wirtschaft zu unterstützen."

IPO von Siemens Energy: DAX am Montag mit 31 Indexmitgliedern

Bemerkenswert ist, dass der DAX an diesem Montag 31 Mitglieder hat. Die Aktien von Siemens Energy befinden sich aus technischen Gründen für einen Tag im Leitindex. Für die Papiere des abgespaltenen Energiegeschäfts von Siemens wurde kurz nach 9:00 Uhr der erste Preis festgestellt. Er lag bei 22,01 Euro.

