Nach Zoll-Beben

Swatch bleibt gelassen: Trotz US-Strafzoll mahnt der Uhrenhersteller zur Ruhe - und kritisiert überhitzte Debatten.

Auf Nachfrage durch die Nachrichtenagentur AWP rät der Uhrenkonzern Swatch (Swatch (I)) dazu Ruhe zu bewahren.

"Keine Schnellschüsse an Negativismus und Spekulationen und vor allem kein Hyperventilieren.vor allem von den Journalisten. Keep calm", teilte Swatch in einer Stellungnahme an AWP am Sonntag mit.

ZÜRICH (dpa-AFX)