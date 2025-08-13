Aktien Schweiz fast mit Punktlandung - Swatch unter Druck

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Unsicherheit über den Ausgang des Gipfels in Washington zwischen US-Präsident Trump den dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi und fehlende sonstige frische Impulse haben am Montag an der Schweizer Börse für Zurückhaltung gesorgt. Der Aktienmarkt der Eidgenossenschaft bewegte sich damit weitgehend im Einklang mit seinen europäischen Pendants.

Wer­bung Wer­bung

Der SMI gab minimal nach auf 12.072 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber, unverändert schlossen Roche und Richemont. Umgesetzt wurden 14,32 (Freitag: 16,61) Millionen Aktien. Der SMI umfasst bis zur nächsten Indexüberprüfung im September 21 statt 20 Aktien, nachdem Holcim sein Nordamerikageschäft unter dem Namen Amrize abgespalten hat.

An der Spitze im SMI tummelten sich als defensiv geltende Aktien aus dem Pharma- und Gesundheitssektor. Alcon gewannen 1,4 Prozent, Novartis 0,7 und Sonova 0,6 Prozent. Swisscom, die ebenfalls als eher wenig zyklisch gelten, stiegen um 0,7 Prozent.

Am Ende rangierten Aktien aus dem Bau- bzw. Baustoffsektor. Amrize verloren 1,8 und Geberit 1,4 Prozent. Holcim kamen um 0,4 Prozent zurück.

Wer­bung Wer­bung

In der zweiten Reihe standen Swatch unter Druck und verloren 3,0 Prozent an Wert. Der Uhrenhersteller hat zwar eine Werbekampagne nach Rassismusvorwürfen in China weltweit zurückgezogen und sich entschuldigt, Boykott-Aufrufe gegen die Produkte des Unternehmens gibt es aber trotzdem.

Ebenfalls in der zweiten Reihe gaben U-blox um 2,0 Prozent nach auf 135,80 Franken. Die Aktie war am Freitag um über 24 Prozent nach oben geschossen, angetrieben von einer möglichen Übernahme durch das Beteiligungsunternehmen Advent International. Zum Wochenbeginn wurden aus den Spekulationen Fakten. Advent kauft den Anbieter von Funk- und Positionierungshalbleitern für rund 1,05 Milliarden Franken im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots. Die Advent-Tochter ZI Zenith bietet 135 Franken je Aktie. Das Angebot entspricht einem Aufschlag von 53 Prozent auf den durchschnittlichen Aktienkurs von U-blox in den sechs Monaten bis zum 14. August. Nach Abschluss der Transaktion sei ein Delisting der U-blox-Aktie vorgesehen. Der U-blox-Verwaltungsrat rät zur Annahme des Gebots.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2025 11:55 ET (15:55 GMT)