Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter RELX hat nach deutlichen Zuwächsen im ersten Halbjahr die Prognose für das laufende Jahr bestätigt.

Unternehmenschef Erik Engstrom rechnet dank eines wachsenden Geschäfts mit Analyse- und Entscheidungshilfe-Werkzeugen erneut mit einem starken Wachstum des Umsatzes und des bereinigten operativen Gewinns.

In den ersten sechs Monaten legte der Umsatz organisch - also bereinigt um Wechselkurseffekte sowie den Folgen von Zu- und Verkäufen - im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 4,6 Milliarden britische Pfund (5,5 Mrd Eur) zu. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn zog um zehn Prozent auf knapp 1,6 Milliarden Pfund an, wie das im Stoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Das Ergebnis fiel im Rahmen der Expertenerwartungen aus.

Die RELX-Aktie notiert in London zeitweise 0,37 Prozent höher bei 34,95 GBP.

LONDON (dpa-AFX)