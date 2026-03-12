DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +1,0%Nas22.716 +0,1%Bitcoin61.083 +1,5%Euro1,1570 -0,3%Öl93,65 +2,5%Gold5.177 -0,2%
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.668 Pkt - Keine auffälligen Einzeltitel

11.03.26 21:24 Uhr

DOW JONES--Nach zuletzt äußerst lebhaften Sitzungen hat ein Händler von Lang & Schwarz den nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien am Mittwochabend als ziemlich ruhig beschrieben. Dies habe auch daran gelegen, dass es nach Xetra-Schluss keine Nachrichten zu Einzelwerten gegeben habe.

===

XDAX* DAX Veränderung

21.15 Uhr 17.30 Uhr

23.668 23.640 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 16:25 ET (20:25 GMT)