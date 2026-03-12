NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.668 Pkt - Keine auffälligen Einzeltitel
11.03.26 21:24 Uhr
Werbung
DOW JONES--Nach zuletzt äußerst lebhaften Sitzungen hat ein Händler von Lang & Schwarz den nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien am Mittwochabend als ziemlich ruhig beschrieben. Dies habe auch daran gelegen, dass es nach Xetra-Schluss keine Nachrichten zu Einzelwerten gegeben habe.
Werbung
Werbung
===
XDAX* DAX Veränderung
21.15 Uhr 17.30 Uhr
23.668 23.640 +0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 11, 2026 16:25 ET (20:25 GMT)