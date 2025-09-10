NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.756 Punkt

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--Nachbörsliche auffällige Sonderbewegungen bei deutschen Einzelwerten waren auch am Freitag nicht zu beobachten. Die Aktie des Kleinstwerts 123fahrschule zeigte sich 2 Prozent schwächer nach einer Senkung der Ganzjahresprognose am Abend.

