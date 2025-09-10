DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,34 +0,5%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin93.367 ±-0,0%Euro1,1702 +0,3%Öl69,80 +0,2%Gold3.764 +0,4%
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.756 Punkt

26.09.25 22:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
123fahrschule SE
3,70 EUR 0,34 EUR 10,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nachbörsliche auffällige Sonderbewegungen bei deutschen Einzelwerten waren auch am Freitag nicht zu beobachten. Die Aktie des Kleinstwerts 123fahrschule zeigte sich 2 Prozent schwächer nach einer Senkung der Ganzjahresprognose am Abend.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.756 23.739 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2025 16:26 ET (20:26 GMT)

