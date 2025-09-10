NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.756 Punkt
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Nachbörsliche auffällige Sonderbewegungen bei deutschen Einzelwerten waren auch am Freitag nicht zu beobachten. Die Aktie des Kleinstwerts 123fahrschule zeigte sich 2 Prozent schwächer nach einer Senkung der Ganzjahresprognose am Abend.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.756 23.739 +0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 26, 2025 16:26 ET (20:26 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf 123fahrschule
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 123fahrschule
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu 123fahrschule SE
Analysen zu 123fahrschule SE
Keine Analysen gefunden.