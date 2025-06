NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.262 Pkt - Wacker Neuson verteidigen Gewinne

DOW JONES--Etwas entspannter als an den vergangenen Handelstagen ging es am Mittwoch im nachbörslichen Handel zu, so ein Händler von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien leicht überdurchschnittlich gewesen. Es habe allerdings keine relevanten Unternehmensnachrichten gegeben. Die am späten Abend veröffentlichten Index-Änderungen hatten keine Auswirkungen auf die Einzelwerte. Unter anderem steigen Ionos in den MDAX auf, wogegen Jenoptik in den SDAX absteigen.

Die Aktien von Wacker Neuson verteidigten ihre kräftigen Gewinne aus dem Xetra-Handel und zeigten sich wenig verändert. Ein Bloomberg-Bericht, wonach verschiedene Großaktionäre des Maschinenbauers über einen Verkauf ihrer Beteiligungen nachdenken sollen, hatte die Aktie um 8,4 Prozent nach oben getrieben.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.262 24.276 -0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

