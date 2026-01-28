DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 +0,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.069 -0,4%Euro1,2036 +1,3%Öl67,53 +2,8%Gold5.175 +3,3%
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.871 Punkte

27.01.26 22:14 Uhr

DOW JONES--Knapp behauptet haben sich die Kurse am Dienstag im nachbörslichen Handel gezeigt. Positive Vorgaben der US-Börsen stützten nicht. Anleger hielten sich vielmehr vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch und der Veröffentlichung von Quartalszahlen einiger US-Tech-Giganten im Wochenverlauf zurück.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.871 24.894 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 16:15 ET (21:15 GMT)