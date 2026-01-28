NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.871 Punkte
27.01.26 22:14 Uhr
DOW JONES--Knapp behauptet haben sich die Kurse am Dienstag im nachbörslichen Handel gezeigt. Positive Vorgaben der US-Börsen stützten nicht. Anleger hielten sich vielmehr vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch und der Veröffentlichung von Quartalszahlen einiger US-Tech-Giganten im Wochenverlauf zurück.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.871 24.894 -0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
January 27, 2026 16:15 ET (21:15 GMT)