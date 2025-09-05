DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.789 -1,1%Euro1,1649 -0,1%Öl66,86 -0,8%Gold3.546 -0,4%
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.817 Punkte

04.09.25 22:21 Uhr

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag sind die Kurse von der fest tendierenden Wall Street noch etwas nach oben gezogen worden. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten gab es nicht. Die Anleger warteten gespannt auf das Highlight der Woche: den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für August am Freitag.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.817 23.770 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 16:22 ET (20:22 GMT)