NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.184 Punkte

10.12.25 22:23 Uhr

DOW JONES--Mit den Kursen deutscher Aktien ist es nachbörslich am Mittwoch in der Breite leicht nach oben gegangen - gemessen am XDAX, der gegenüber dem Xetra-DAX 0,2 Prozent höher schloss. Hintergrund waren anziehende Kurse an der Wall Street, die positiv auf die Zinssenkung und die Zinsprognosen der US-Notenbank reagierte.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.184,08 24.130,14 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 16:24 ET (21:24 GMT)