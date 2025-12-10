NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.184 Punkte
10.12.25 22:23 Uhr
Werbung
DOW JONES--Mit den Kursen deutscher Aktien ist es nachbörslich am Mittwoch in der Breite leicht nach oben gegangen - gemessen am XDAX, der gegenüber dem Xetra-DAX 0,2 Prozent höher schloss. Hintergrund waren anziehende Kurse an der Wall Street, die positiv auf die Zinssenkung und die Zinsprognosen der US-Notenbank reagierte.
Werbung
Werbung
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.184,08 24.130,14 +0,2%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 10, 2025 16:24 ET (21:24 GMT)