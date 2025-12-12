NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.239 Punkte
12.12.25 22:25 Uhr
DOW JONES--Während bei deutschen Einzelwerten nachbörslich am Freitag mangels neuer Nachrichten keine Sonderbewegungen zu beobachten waren, ging es in der Breite leicht nach oben. Der XDAX lag um 22.15 Uhr mit 24.239 Punkten 0,2 über dem Xetra-DAX.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.238,83 24.186,49 +x%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
December 12, 2025 16:26 ET (21:26 GMT)