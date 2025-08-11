DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,54 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.716 +0,5%Euro1,1675 +0,5%Öl66,10 -0,9%Gold3.348 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: Dow schließt stärker -- DAX letztlich im Minus -- Hannover Rück verdient mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen
Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 24.138 Pkt - Springer Nature und Patrizia fest

12.08.25 22:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PATRIZIA SE
7,51 EUR 0,03 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Springer Nature
20,20 EUR 0,84 EUR 4,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Im Windschatten der US-Börsen ist es am Dienstag im nachbörslichen Handel mit den Kursen leicht nach oben gegangen.

Wer­bung

Patrizia wurden am Abend 3,5 Prozent höher gestellt, nachdem der Immobilieninvestor bei der Vorlage von Zahlen zum ersten Halbjahr seine Jahresprognose bekräftigt hatte.

Springer Nature verbesserten sich um 6,3 Prozent. Der Wissenschaftsverlag hatte nach einem starken ersten Halbjahr die Jahresprognose angehoben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.138 24.025 +0,5

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2025 16:29 ET (20:29 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf PATRIZIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PATRIZIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu PATRIZIA SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PATRIZIA SE

DatumRatingAnalyst
05.08.2025PATRIZIA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.06.2025PATRIZIA SE BuyDeutsche Bank AG
17.06.2025PATRIZIA SE BuyWarburg Research
15.05.2025PATRIZIA SE BuyDeutsche Bank AG
14.05.2025PATRIZIA SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
05.08.2025PATRIZIA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.06.2025PATRIZIA SE BuyDeutsche Bank AG
17.06.2025PATRIZIA SE BuyWarburg Research
15.05.2025PATRIZIA SE BuyDeutsche Bank AG
14.05.2025PATRIZIA SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
14.12.2021PATRIZIA HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
19.10.2021PATRIZIA HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
27.08.2021PATRIZIA HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
16.07.2021PATRIZIA HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
02.06.2021PATRIZIA HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
DatumRatingAnalyst
14.05.2025PATRIZIA SE ReduceBaader Bank
24.03.2025PATRIZIA SE ReduceBaader Bank
14.11.2024PATRIZIA SE ReduceBaader Bank
14.08.2024PATRIZIA SE ReduceBaader Bank
15.05.2024PATRIZIA SE ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PATRIZIA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen