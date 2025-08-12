PATRIZIA Aktie
Marktkap. 641,88 Mio. EURKGV 52,88 Div. Rendite 4,43%
WKN PAT1AG
ISIN DE000PAT1AG3
Symbol PTZIF
PATRIZIA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen zum zweiten Quartal am Vorabend auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Die Immobiliengruppe habe von Kosteneinsparungen und von Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz profitiert, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patrizia Immobilien
Zusammenfassung: PATRIZIA Buy
|Unternehmen:
PATRIZIA SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
10,40 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,49 €
|Abst. Kursziel*:
38,85%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,92%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PATRIZIA SE
|11:46
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:51
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|11:46
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:51
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|11:46
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:51
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|14.05.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|24.03.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.11.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.08.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|15.05.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.12.21
|PATRIZIA Halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|19.10.21
|PATRIZIA Halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|27.08.21
|PATRIZIA Halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|16.07.21
|PATRIZIA Halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|02.06.21
|PATRIZIA Halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)