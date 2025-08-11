PATRIZIA Aktie
Marktkap. 641,88 Mio. EURKGV 52,88 Div. Rendite 4,43%
WKN PAT1AG
ISIN DE000PAT1AG3
Symbol PTZIF
PATRIZIA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Kosteneinsparungen der vergangenen Jahre zahlten sich bei dem Immobilienunternehmen inzwischen aus, schrieb Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das erste Halbjahr sei solide gewesen./rob/tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patrizia Immobilien
|Unternehmen:
PATRIZIA SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
9,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,49 €
|Abst. Kursziel*:
26,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,73%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
