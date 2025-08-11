Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

PATRIZIA SE Buy

11:46 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Kosteneinsparungen der vergangenen Jahre zahlten sich bei dem Immobilienunternehmen inzwischen aus, schrieb Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das erste Halbjahr sei solide gewesen./rob/tih/tav

