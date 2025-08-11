PATRIZIA Aktie
Marktkap. 641,88 Mio. EURKGV 52,88 Div. Rendite 4,43%
WKN PAT1AG
ISIN DE000PAT1AG3
Symbol PTZIF
PATRIZIA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Das Unternehmen habe sich operativ solide entwickelt, schrieb Philipp Kaiser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Geholfen habe dabei auch die Straffung der Plattform inklusive Kostensenkungen./rob/mis/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patrizia Immobilien
Zusammenfassung: PATRIZIA Buy
|Unternehmen:
PATRIZIA SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,49 €
|Abst. Kursziel*:
33,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,50%
|
Analyst Name:
Philipp Kaiser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PATRIZIA SE
|10:51
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|15.05.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:51
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|15.05.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:51
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|15.05.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|24.03.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.11.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.08.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|15.05.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.12.21
|PATRIZIA Halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|19.10.21
|PATRIZIA Halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|27.08.21
|PATRIZIA Halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|16.07.21
|PATRIZIA Halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|02.06.21
|PATRIZIA Halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)