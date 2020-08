Nach dem Wirecard-Rauswurf: "Delivery Hero bleibt ein Wackelkandidat"

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, €uro am Sonntag

€uro am Sonntag: Der Lieferdienst Delivery Hero ersetzt seit vergangenen Freitag die Pleitefirma Wirecard im DAX. War das nicht überfällig?

Silke Schlünsen: Spätestens mit den bestätigten Unregelmäßigkeiten bei Wire­card und der Insolvenz wäre es wünschenswert gewesen, die Deutsche Börse hätte das Unternehmen aus dem Index genommen. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt galt die Unschuldsvermutung auch für Wirecard - trotz aller Gerüchte. Danach aber hatte Wirecard nichts mehr im Leitindex verloren. Wir hätten uns eine schnellere Entscheidung für den Finanzplatz Deutschland gewünscht.

Der Auswahlindex DAX sollte für Kontinuität stehen. Ist Delivery Hero unter diesem Aspekt ein geeignetes DAX-Mitglied?

Die Kritik an Delivery Hero als DAX-Kandidat ist berechtigt. Das Unternehmen erlebt eine Sonderkonjunktur durch den globalen Lockdown und fortdauernde Einschränkungen im Gastgewerbe aufgrund der Pandemie. Ob das die Geschäfte nachhaltig stützt und den DAX-Verbleib langfristig sichert, ist fraglich. Das Geschäftsmodell hat sich noch nicht durch Gewinne bewiesen. So bleibt Delivery Hero ein Wackelkandidat.

Wer steht bei der regulären Indexüberprüfung im September auf der Kippe?

Der Kunststoffhersteller Covestro steht in der Tat auf der Kippe. Mit Rang 41 bei der Marktkapitalisierung des Streubesitzes verfehlt das Unternehmen aktuell ein DAX-30-Kriterium. Sollte Covestro per Ende August schlechter abschneiden als Rang 40, steigt sie ab - die Entscheidung fällt am 3. September. Entscheidend ist dabei die Kursentwicklung in den letzten 20 Handelstagen im August.

Wer könnte auf Covestro folgen?

Nach der gescheiterten Übernahme durch Thermo Fisher wäre Qiagen ein Kandidat für die Nachfolge von Covestro.

