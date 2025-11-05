DAX23.890 -0,2%Est505.640 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 +1,3%Nas23.349 -2,0%Bitcoin89.410 +1,0%Euro1,1480 -0,1%Öl64,24 -0,2%Gold3.973 +1,0%
Nagel und Villeroy für gemeinsame Schulden für Verteidigung

05.11.25 13:13 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Bundesbankpräsident Joachim Nagel und der Gouverneur der Banque de France, Francois Villeroy de Galhau, haben sich für eine europäische Schuldenaufnahme ausgesprochen. "Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, diese Diskussion zu beginnen", sagte Nagel in einer Veranstaltung der beiden Zentralbanken. Dies seien schwierige Zeiten, in denen Verteidigungsfähigkeit ein öffentliches Gut sei.

Wer­bung

Villeroy de Galhau stimmte dieser Einschätzung zu und ergänzte: "Gemeinsame Schulden sind wahrscheinlich der beste Weg, einen sicheren Vermögenswert zu schaffen." Allerdings gebe es dafür eine Voraussetzung: "Jedes Land muss seine eigenen fiskalischen Probleme lösen, angefangen mit diesem Land (Frankreich). Es ist keine Transferunion - da müssen wir ganz klar sein."

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 07:13 ET (12:13 GMT)