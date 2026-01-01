DAX25.060 +0,7%Est505.922 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,8%Nas23.547 +0,7%Bitcoin78.598 -1,9%Euro1,1687 ±-0,0%Öl60,56 +0,1%Gold4.462 -0,7%
Nahles: Arbeitsmarkt könnte sich ab Mitte 2026 erholen

07.01.26 11:25 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Für 2026 erwartet die Bundesagentur für Arbeit angesichts der konjunkturellen Prognosen eine leichte Erholung auf dem Arbeitsmarkt. "Nimmt die Wirtschaft Fahrt auf, erholt sich auch der Arbeitsmarkt mit zeitlicher Verzögerung", sagte die Chefin der Bundesagentur, Andrea Nahles. Im Jahresverlauf sei dann erstmals seit drei Jahren ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit möglich - jedoch nicht vor Mitte des Jahres 2026.

Negative Faktoren wie der demografische Wandel oder die Transformation der Wirtschaft könnten diese Dynamik aber bremsen, sagte Nahles. Während die Beschäftigung in den Branchen Dienstleistung, Erziehung und Gesundheit weiter wachse, sei in der Industrie mit weiteren Arbeitsplatzverlusten zu rechnen. Rekordzuwächse bei der Beschäftigung wie in früheren Jahren seien nicht mehr zu erwarten, betonte Nahles.

Im Zuge des demografischen Wandels werde das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland um 40.000 Personen abnehmen, erläuterte Nahles. "Trotz der aktuellen Lage am Arbeitsmarkt wird sich der Fachkräftemangel in vielen Branchen auch deswegen fortsetzen."/igl/DP/nas