NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich fester

NASDAQ 100 im Fokus

So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittwoch.

Am Mittwoch steht der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,16 Prozent im Plus bei 19.976,90 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,113 Prozent auf 19.922,28 Punkte an der Kurstafel, nach 19.944,84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19.921,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 20.043,43 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,646 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19.720,87 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 19.701,13 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.09.2023, bei 14.768,90 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 20,75 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20.690,97 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.249,19 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Constellation Energy (+ 3,20 Prozent auf 261,61 USD), Intel (+ 2,28 Prozent auf 23,33 USD), Cintas (+ 1,90 Prozent auf 208,75 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,89 Prozent auf 161,31 USD) und Lam Research (+ 1,73 Prozent auf 804,77 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Amgen (-4,86 Prozent auf 314,85 USD), Lucid (-3,79 Prozent auf 3,43 USD), Enphase Energy (-2,80 Prozent auf 113,42 USD), DexCom (-2,55 Prozent auf 66,91 USD) und CoStar Group (-2,49 Prozent auf 74,44 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 27.285.083 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,076 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Diamondback Energy-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net