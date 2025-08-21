NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine ADTRAN-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Lohnendes ADTRAN-Investment?

So viel hätten Anleger mit einem frühen ADTRAN-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das ADTRAN-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 24,34 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 41,085 ADTRAN-Aktien. Die gehaltenen ADTRAN-Aktien wären am 27.08.2025 383,73 USD wert, da der Schlussstand 9,34 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 61,63 Prozent.

Der Börsenwert von ADTRAN belief sich zuletzt auf 744,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net