NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ADTRAN von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen ADTRAN-Investment gewesen.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurde das ADTRAN-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10,45 USD. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hat, hat nun 956,938 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2025 gerechnet (9,28 USD), wäre das Investment nun 8.880,38 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 11,20 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von ADTRAN bezifferte sich zuletzt auf 751,56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc
Analysen zu ADTRAN Holdings Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|07.08.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|08.05.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|28.02.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|08.11.2023
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
