NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ADTRAN von vor 5 Jahren bedeutet

04.09.25 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen ADTRAN-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
8,15 EUR 0,25 EUR 3,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 5 Jahren wurde das ADTRAN-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10,45 USD. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hat, hat nun 956,938 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2025 gerechnet (9,28 USD), wäre das Investment nun 8.880,38 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 11,20 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von ADTRAN bezifferte sich zuletzt auf 751,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu ADTRAN Holdings Inc

DatumRatingAnalyst
08.11.2024ADTRAN BuyWarburg Research
07.08.2024ADTRAN BuyWarburg Research
08.05.2024ADTRAN BuyWarburg Research
28.02.2024ADTRAN BuyWarburg Research
08.11.2023ADTRAN BuyWarburg Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ADTRAN Holdings Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
