NASDAQ Composite Index-Wert Anglo American-Aktie: Anglo American-Aktionäre bekommen weniger Dividende ausgezahlt

Auszahlung an Anteilseigner

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Anglo American-Ausschüttung aus.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Anglo American am 30.04.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,77 GBP für das Jahr 2023. So sank die Anglo American-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 53,89 Prozent. 1,26 Mrd. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Damit wurde die Anglo American-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 56,33 Prozent geschmälert.

Anglo American- Dividendenrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung ging der Anglo American-Anteilsschein via London bei einem Wert von 26,34 GBP aus dem Geschäft. Der Dividendenabschlag auf den Anglo American-Titel erfolgt am 01.05.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Der Dividendenabschlag kann den Anglo American-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Das Anglo American-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 3,89 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 5,16 Prozent.

Anglo American-Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Anglo American-Kurs via London 11,12 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 27,53 Prozent besser entwickelt als der Anglo American-Kurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Anglo American

Für 2024 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 0,86 USD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,53 Prozent zurückgehen.

Kerndaten von Anglo American

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Anglo American beläuft sich aktuell auf 33,367 Mrd. GBP. Das KGV von Anglo American beträgt aktuell 105,10. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Anglo American einen Umsatz von 24,662 Mrd.GBP sowie ein EPS von 0,19 GBP.

Redaktion finanzen.net