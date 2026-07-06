NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite steigt

NASDAQ Composite-Kursverlauf

20:02

Mit dem NASDAQ Composite geht es derzeit aufwärts.

Um 20:00 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,93 Prozent auf 26.071,80 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,646 Prozent auf 25.999,61 Punkte an der Kurstafel, nach 25.832,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26.209,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.963,44 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Wert von 25.709,43 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21.996,34 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 20.601,10 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12,21 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 15,35 Prozent auf 65,31 USD), SMC (+ 11,67 Prozent auf 478,10 USD), Ceva (+ 10,54 Prozent auf 44,68 USD), Americas Car-Mart (+ 9,43 Prozent auf 2,90 USD) und Cerus (+ 7,91 Prozent auf 3,41 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-7,88 Prozent auf 21,16 USD), IMAX (-6,07 Prozent auf 37,46 USD), O Reilly Automotive (-5,94 Prozent auf 84,89 USD), Microvision (-4,71 Prozent auf 0,36 USD) und FreightCar America (-4,35 Prozent auf 8,58 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10.800.182 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,127 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net