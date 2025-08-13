National Securities Depository stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

National Securities Depository hat am 12.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 4,48 INR. Im letzten Jahr hatte National Securities Depository einen Gewinn von 3,89 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,96 Prozent auf 3,47 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,65 Milliarden INR gelegen.

