National Securities Depository stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
14.08.25 06:35 Uhr
Werbung
National Securities Depository hat am 12.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 4,48 INR. Im letzten Jahr hatte National Securities Depository einen Gewinn von 3,89 INR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,96 Prozent auf 3,47 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,65 Milliarden INR gelegen.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu National Securities Depository Limited Registered Shs 144A Reg S
Werbung
Analysen zu National Securities Depository Limited Registered Shs 144A Reg S
Keine Analysen gefunden.