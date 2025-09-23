DAX23.536 -0,4%ESt505.445 -0,3%Top 10 Crypto15,60 -2,5%Dow46.325 ±0,0%Nas22.693 +0,3%Bitcoin95.910 -2,4%Euro1,1773 +0,2%Öl66,52 -0,2%Gold3.738 +1,4%
Nato-Staaten beraten über russische Luftraumverletzung

22.09.25 17:56 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Vertreter der 32 Nato-Staaten beraten an diesem Dienstag (10.00 Uhr) in Brüssel über mögliche Antworten auf die jüngste Verletzung des alliierten Luftraums durch Russland. Erwartet wird, dass Generalsekretär Mark Rutte sich im Anschluss mit deutlichen Worten an Russland richtet und vor den möglichen Konsequenzen weiterer Luftraumverletzungen warnt. Er könnte dabei auch noch einmal deutlich machen, dass russische Flugzeuge theoretisch auch abgeschossen werden können, um eine Bedrohung des Bündnisgebiets auszuschließen.

Die Sitzung im Nato-Hauptquartier wurde auf Wunsch Estlands hin einberufen. Das baltische Land hatte am Freitag unter Berufung auf Artikel 4 des Bündnisvertrags Beratungen beantragt, nachdem drei russische Maschinen vom Typ MiG-31 rund zwölf Minuten durch estnischen Luftraum geflogen waren. Artikel 4 des Nato-Vertrags sieht Konsultationen vor, wenn ein Alliierter die Unversehrtheit des Bündnisgebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer Partei bedroht sieht.

Der Artikel wurde seit Gründung des Bündnisses 1949 acht Mal in Anspruch genommen - zuletzt am 10. September, nachdem eine zweistellige Zahl an russischen Drohnen in den Luftraum Polens eingedrungen war. Zuvor hatte es unter anderem 2022 Konsultationen wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine und 2020 wegen des Todes türkischer Soldaten im Syrien-Konflikt gegeben./aha/DP/stw