Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Anerkennung des Staates Palästina

23.09.25 05:34 Uhr

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Anerkennung des Staates Palästina:

"Es war das erklärte Ziel der Terrorgruppe Hamas, den Palästina-Konflikt mit dem Massaker vom 7. Oktober 2023 wieder ins Blickfeld zu rücken - sowohl mithilfe der eigentlichen Bluttat als auch mit der absehbaren erbarmungslosen Antwort Israels. Der Schritt, ausgerechnet jetzt die Anerkennung auszurufen, wirkt wie eine indirekte Bestätigung dieser Strategie. Es ist eine Belohnung für die Hamas, bezahlt mit dem Blut von 1200 Menschen in Israel. Man kann mit guten Gründen dagegenhalten, dass es nach dem blutigen Ansturm Israels auf den Gazastreifen und den Zehntausenden Toten eines diplomatischen Signals für Diplomatie und die Zweistaatenlösung bedurfte. Nur liegt diese Chance in weiter Ferne. Weder die Hamas noch Israel ist bereit, die Waffen schweigen zu lassen. Es bleibt also ein rein symbolischer Akt."/yyzz/DP/stw