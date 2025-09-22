DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,71 -1,6%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.118 -0,4%Euro1,1799 ±-0,0%Öl66,18 -0,6%Gold3.746 ±-0,0%
Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zur Deutschen Bischofskonferenz

23.09.25 05:34 Uhr

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zur Deutschen Bischofskonferenz:

"Papst Leo XIV. hält an der traditionellen katholischen Lehre fest. Für viele katholische Gruppen und Reforminitiativen in Deutschland ist das eine Enttäuschung, andere loben die Klarheit der Haltung und hoffen auf den Erhalt der kirchlichen Identität. Das zwingt die deutschen Bischöfe zum Spagat. Es wächst der Druck der Gemeinden, den Synodalen Weg und Reformen auch gegen die Vorbehalte Roms voranzutreiben. Nicht wenige Gläubige erwarten von der Bischofskonferenz eine respektvollere Haltung gegenüber Minderheiten, Ernst in der Missbrauchsaufarbeitung und sichtbaren Reformwillen. Zugleich mahnt Rom zur Einheit. Der neue Papst gibt sich als Vermittler, aber in Grenzen. Ob es den deutschen Bischöfen gelingt, zwischen Traditionen und Reformen einen tragfähigen Kompromiss zu finden, ist nicht nur für die Vollversammlung ein Prüfstein, sondern auch für die Zukunft der Kirche in einem Land, in dem sich immer mehr Menschen von ihr abwenden."/yyzz/DP/stw