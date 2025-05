NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Freitagnachmittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die NEL ASA-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 0,199 EUR.

Um 16:07 Uhr konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,0 Prozent auf 0,199 EUR. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,201 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,193 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 4.025.097 NEL ASA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2024 bei 0,803 EUR. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 75,166 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2025 bei 0,166 EUR. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 16,700 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für NEL ASA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,21 NOK aus.

NEL ASA ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NEL ASA im vergangenen Quartal 155,34 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 59,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NEL ASA 387,20 Mio. NOK umsetzen können.

Am 16.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 13.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA im Jahr 2025 -0,295 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie auf Talfahrt: NEL ASA einmal mehr mit roten Zahlen - Umsatz enttäuscht

NEL-Aktie wenig bewegt: RBC dampft Kursziel ein

Erste Schätzungen: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor